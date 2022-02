Edson Melo confia na vitória de Silvio em Teresina e critica vereadores “faz de conta”

O vereador Edson Melo, líder do PSDB na capital, revelou em entrevista que acredita na vitória do ex-prefeito da Teresina, Silvio Mendes, na eleição para o governo estadual. De acordo com o tucano, Silvio teria o apoio já declarado de sete vereadores de Teresina. O principal trunfo do PSDB na corrida pelo estado seria a popularidade de Silvio em Teresina, o ex-tucano governou a capital por cinco anos e deixou o palácio da cidade com um alto índice de aprovação em 2010.



A oposição anuncia neste sábado (05) quem será o candidato ao governo do Piauí, nos bastidores é praticamente certo que Silvio Mendes disputará com Rafael Fonteles. Com uma rejeição histórica em Teresina, o PT aumentou nas últimas semanas a carga sobre os vereadores em busca de apoio, o partido espera ter de 20 a 22 vereadores apoiando Fonteles.

Edson Melo chamou de “faz de conta” o apoio de alguns vereadores a Rafael, e se revelou otimista com a candidatura de Silvio. “O Silvio tem uma maioria em Teresina, não vou estar aqui citando nomes de colegas, mas eu sei que existem sete vereadores que declararam apoio a ele. Agora especulações existem, o governo atua com muita força, principalmente com promessas. Cada vereador tem a sua postura, eu como sempre tive lado, declaro apoio ao Silvio. Alguns vereadores querem fazer de conta, isso acontece na política, muitos dos prefeitos e vereadores aguardam para decidir no final por quem vai ganhar” concluiu o parlamentar.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

