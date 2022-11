Edson Melo diz que vitórias no 2° turno são “luz no fim do túnel” para o PSDB

O vereador Edson Melo (PSDB), um dos líderes do partido na capital, comemorou as duas vitórias do PSDB no segundo turno da eleição geral deste ano. Com duas viradas surpreendentes, os tucanos venceram nos estados do Pernambuco, com Raquel Lyra, e no Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite. Para os membros da sigla as vitórias dão uma sobrevida ao PSDB em meio as dificuldades enfrentadas nacionalmente.



As reviravoltas nos estados que estão entre os dez maiores colégios eleitorais do Brasil colocam o PSDB, ao lado do PT, como as únicas legendas com dois estados entre os dez maiores.

Edson Melo aposta em uma mudança no comando do diretório nacional da sigla. “Todo mundo achava que o PSDB estaria morto, inclusive nacionalmente, no entanto foi surpreendente e relevante a vitória do PSDB em três estados, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Muito especialmente a vitória do Eduardo Leite que é um grande líder e pode se tornar uma relevância na política nacional”, afirmou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Com quatro vereadores eleitos em Teresina, a recuperação nacional do partido deve impactar, segundo Edson Melo, os rumos do partido na capital em 2024. “A gente espera que sim, vai ter um processo de renovação, é muito provável que o partido seja conduzido pelo Eduardo Leite e isso é uma luz no fim do túnel para partido”, finalizou.

