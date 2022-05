Ele nunca esteve com a gente, foi neutro diz Dudu sobre apoio de Jeová a Joel Rodrigues

A bancada de apoio ao ex-governador Wellington Dias se levantou na Câmara Municipal de Teresina nesta terça (31), vários vereadores se pronunciaram em apoio ao ex-gestor, pré-candidato ao senado. A ação ocorre imediatamente após o próprio presidente da casa, Jeová Alencar (Republicanos) aderir a campanha de Joel Rodrigues (Progressistas).



Em resposta, Dudu afirmou que a amizade continuará, porém seguirão caminhos opostos. “O Jeová não rompeu conosco, ele nunca esteve, isso é um fato. Ele sempre teve uma posição de neutralidade. Ele tomou uma decisão que achou que foi a melhor para ele, não nos abala nem nos interessa, queremos construir com a gente, com o time do Lula, do Wellington e do Rafael. Vamos continuar avançando e consolidar esse grupo. A gente constrói com quem quer, a amizade continua, mas a união de 2022 vamos deixar para outro momento”, disse.

Já o vereador Joaquim Caldas (MDB) salientou as obras desenvolvidas por Wellington na capital. “O nosso ex-governador Wellington Dias tem muito trabalho para ser divulgado em Teresina, uma Seid como aquela, por exemplo, que é referência nacional em apoio ao deficiente. Os calçamentos e as obras de mobilidade urbana que foram desenvolvidas em todas as regiões. Obras para dar dignidade ao povo de Teresina”, disse.

18 vereadores na base

Os petistas contam com o apoio de 18 vereadores na capital, e discordam das contas de Jeová Alencar. O presidente da Câmara chegou a afirmar que o seu grupo de apoio a Joel teria até 16 nomes, fato reputado por Deolindo. “Fazer essa contagem nesse momento é complicado, acreditamos no apoio de 18 vereadores de Teresina que acreditam nesse projeto do Lula e do Wellington no estado. Esse é o número que avaliamos, a gente respeita a decisão do Jeová, mas vamos trabalhar ainda mais para garantir a vitória do time do povo”, concluiu.

