Eleição Alepi: oposição se reúne e deputado Aldo Gil diz que deixará amizade de lado

Um grupo de parlamentares da oposição se reuniu na última segunda (21) na casa do deputado estadual Wilson Brandão para discutir o início dos trabalhos do bloco em 2023. Os políticos articulam nos bastidores se apoiarão o deputado Severo Eulálio (MDB) ou Franzé Silva (PT) na eleição para a mesa diretora da Assembleia.



Um dos presentes na reunião, o deputado eleito Aldo Gil (Progressistas) revelou os detalhes do encontro e pregou a unidade do bloco. “Nós da bancada oposicionista vamos permanecer unidos para a eleição da mesa diretora da Assembleia, inclusive ontem tivemos uma reunião na casa do Wilsinho, do deputado Wilson Brandão. Existe um entendimento de construção, está longe a eleição é só em fevereiro, mas estaremos unidos tanto no mandato quanto na eleição da Assembleia”, disse o parlamentar.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Apesar da amizade com Severo Eulálio (MDB), da mesma cidade de Algo Gil, o político esclareceu que a oposição não levará relações pessoais em consideração para escolher o candidato. “Picos desde 2002 não elegia cinco deputados, é uma alegria para Picos ter todos esses representantes depois de tanto tempo. Com relação a mesa diretora a gente é amigo, mas a eleição a gente sabe que tem que deixar o lado pessoal de lado e olhar para o bem da casa e o bem do Estado. Ainda está um pouco cedo, temos as eleições para as mesas diretoras das câmaras municipais e no momento certo vamos ter um entendimento para a oposição votar junto”, disse Aldo Gil.

Além dele e de Severo Eulálio (MDB), Pablo Santos (MDB), Dr. Thales (Progressistas) e Nerinho (PT) são de Picos. Apesar de serem da mesma cidade os partidos opostos colocam os parlamentares em posições divergentes na eleição da Assembleia.

