Eleição na Alepi: MDB acredita que PT manterá acordo

A articulação encabeçada pelo governador Rafael Fonteles (PT) e o senador eleito Wellington Dias (PT) nas últimas horas para apaziguar a base governista na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa leva o MDB a crer que o Partido dos Trabalhadores irá manter o acordo de revezamento da presidência do Legislativo.

Para o deputado estadual João Madison (MDB), as conversas entre os líderes dos dois partidos estão avançadas e chegarão ao consenso. “Tudo está se encaminhando para a união e para a pacificação naquela Casa. Sem surpresa de última hora e com entendimento entre as forças que elegeram Rafael Fonteles e Wellington Dias”, disse o parlamentar nesta segunda-feira (30).

O acordo firmado entre a base era de que o PT comandasse a Alepi no primeiro biênio com a indicação do deputado Franzé Silva e no segundo biênio o MDB indicaria Severo Eulálio. Porém, uma ala do PT atua nos bastidores nos últimos dias para apresentar candidatura contra Severo na disputa.

João Madison revelou que está acertado que o MDB irá indicar nome para a primeira vice-presidência e segunda secretaria na chapa de Franzé. O PT, por outro lado, ficará com a primeira vice-presidência.

