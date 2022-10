Eleições 2022: Wellington Dias é eleito Senador do Piauí

Wellington Dias (PT) foi eleito Senador do Piauí neste domingo (02). O ex-governador do Estado teve mais de 50% dos votos válidos e venceu disputa acirrada com o progressista Joel Rodrigues.

Durante sua campanha, o novo Senador do Piauí, após quatro vezes governador do estado, apostou em suas administrações em áreas como saúde, educação, infraestrutura e em energias renováveis.





Foto: Ascom

