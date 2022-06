Elmano avalia chapa federal do PP e diz que Bolsonaro “cumpriu promessas com o Piauí”

O senador Elmano Férrer (PP-PI) fez uma avaliação, durante visita ao sistema O Dia de Comunicação, na manhã desta segunda (27), da chapa para deputado federal do Progressistas. Em meio a um cenário concorrido, disputando uma cadeira com nomes como Margarete Coelho, Júlio Arcoverde e Átila Filho, o ex-prefeito de Teresina pela primeira vez disputará uma eleição proporcional.



Para o senador, o trabalho prestado pelo Piauí o credenciaria como um dos principais nomes da composição federal. “Me sinto confortável na chapa do Progressistas, é a primeira vez que disputo uma eleição proporcional, já fui candidato ao senado e agora disputa uma dentro das dez vagas no Progressistas. Tenho um discurso do que nós fizemos como técnico, independentemente do que fizemos como político. Por onde eu passei sempre trabalhei muito pelo Estado, pelos municípios. Vamos mostrar o que fiz e o que estamos fazendo, o povo vai decidir se mereço ser deputado federal. Espero o reconhecimento da população”, disse o senador.

Elmano ainda avaliou o cenário para a presidência da República no Estado, e ressaltou que Bolsonaro cumpriu com as promessas feitas para o Piauí. “O processo que levou o Bolsonaro a presidência foi muito peculiar, meu candidato foi o Álvaro Dias, eu era do Podemos, no 2° turno tive uma conversa pessoal na casa do presidente Bolsonaro, e ele está honrando tudo que ele prometeu no Piauí. No órgão que me coube indicar o Superintendente, que é o DNIT, fizemos muitas coisas. São obras estruturantes de mobilidade urbana que ele tem feito em todo o Piauí, essa parceria em nome do Estado tem dado resultados”, concluiu o parlamentar.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

