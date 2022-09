Elmano avalia disputa pela presidência e diz : “o trabalho de Bolsonaro é invencível”

O senador Elmano Férrer (Progressistas) fez uma avaliação da corrida presidencial e da disputa entre Lula e Bolsonaro pelo Palácio do Planalto. Após a ampliação das medidas para a recuperação econômica nacional, Bolsonaro registrou um leve crescimento nas últimas pesquisas de intenção de voto, se aproximando do ex-presidente Lula que lidera a corrida.



Para o senador a economia deve ser um fator crucial para a escolha do voto neste ano. “Creio que há um crescimento da candidatura do Bolsonaro, não resta dúvida, o candidato que já passou pela presidência da República, o nosso presidente Lula, mas o trabalho do Bolsonaro tem sido invencível. É um trabalho pela transformação. Ele tem feito medidas importantes para o presente e o futuro do Brasil. É uma esperança e creio que ele vai continuar com esse espírito inovador da gestão que tem feito”, afirmou Elmano Férrer.

Elmano avaliou também o impasse que se criou após derrubada do piso nacional da enfermagem. “Houve um consenso, mas nós pecamos quanto a origem dos recursos para pagar o impacto que teve na folha de pagamento do pessoal dessa área da enfermagem. Há um aumento em várias outras categorias. É um impasse e vamos buscar um entendimento, contanto que os municípios e sobretudo as instituições filantrópicas da saúde não tenham o impacto que está tendo. Há um desemprego grande que está nos preocupando”, finalizou o legislador.

Como o Portal O DIA informou o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu no último domingo (4), o piso salarial nacional da enfermagem e deu prazo de 60 dias para entes públicos e privados da área da saúde esclarecerem o impacto financeiro, os riscos para empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

