Elmano comemora crescimento de Bolsonaro nas pesquisas, “vamos ter mudanças”

O senador Elmano Férrer (Progressistas) demonstrou confiança no crescimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas pesquisas realizadas nas últimas semanas. Em alguns estudos realizados, Bolsonaro se aproxima de Lula na disputa e em algumas sondagens chega a empatar com o ex-presidente. A base de Bolsonaro associa o crescimento às últimas ações econômicas e o início da implantação do no auxílio-brasil.



Para o senador o momento é de evolução do Presidente, Elmano revelou que em breve teremos mudanças no cenário político nacional. “As pesquisas sempre são importantes, é um lado matemático que traduz a realidade de um momento. Estamos iniciando um processo eleitoral de um momento e sei que isso aí baliza, dá um norte do que está acontecendo no momento atual. Vamos ter muitas mudanças ainda neste processo, são fatos novos de natureza política e articulação que vão resultar em fatos e atos que nós não estamos imaginando”, finalizou o senador.

Foto: Marcos Corrêa/PR







Braga Netto vice

O Ministro da Defesa e General da Reserva, Walter Braga Netto, ganha força nos bastidores para se tornar o candidato a vice na chapa de reeleição de Jair Bolsonaro. O presidente confirmou ao Alto Comando do Exército, na semana passada, sua intenção de indicar Braga Netto à vice-presidência, assim como a de selecionar o atual comandante do Exército, general Paulo Sérgio Oliveira, para o Ministério da Defesa.

