Elmano confirma início de obra na ponte de acesso à praia Pedra do Sal

A Caixa Econômica Federal autorizou o início das obras da Ponte sobre o Rio Igaraçu de acesso à praia Pedra do Sal, em Parnaíba. A informação foi anunciada pelo senador Elmano Férrer (Progressistas-PI) nesta segunda-feira (9). O parlamentar garantiu os recursos junto com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por meio do Governo Federal.

Elmano Férrer comemorou a notícia e afirmou que a ponte vai desenvolver o turismo da cidade de Parnaíba, facilitando o trânsito, garantindo mais segurança aos turistas e mais qualidade de vida à população da cidade. “A ponte terá infraestrutura para pedestres e ciclistas, ligando o bairro Nossa Senhora do Carmo à praia da Pedra do Sal. Assim, um dos mais belos destinos do nosso litoral estará integrado à Rota das Emoções”, destacou Elmano.

A ponte tem custo total de cerca de R$ 25,5 milhões. Para a execução, conta com recursos federais, oriundos de indicação do senador Elmano Férrer e do ministro Ciro Nogueira, além de aportes do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e da Prefeitura Municipal de Parnaíba.

“Esse é um grande sonho que vamos tirar do papel, fruto de um trabalho em parceria com o governo do Presidente Jair Bolsonaro e do prefeito Mão Santa”, disse parlamentar.

