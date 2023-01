Elmano Férrer diz estar à disposição para disputar Prefeitura de Teresina 2024

O senador Elmano Férrer (Progressistas) afirmou nesta sexta-feira (13) que está à disposição para conversar sobre a disputa da Prefeitura de Teresina em 2024. O senador é colocado na lista de possíveis nomes capazes de unir parte de oposição a Dr. Pessoa (Republicanos) e concorrer na sucessão do Palácio da Cidade.

“Tenho experiência, sou um servidor público. Não vou pendurar a chuteira. Vou continuar trabalhando dentro das minhas limitações. Tenho pleno vigor e disposição para trabalhar. Tenho compromisso com o Piauí, compromisso com a cidade de Teresina. Há 57 anos o Piauí e Teresina me abraçaram. Estou à disposição’, disse o parlamentar em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Elmano Férrer deixará o senador no próximo mês de fevereiro quando termina o mandato de oito anos. Na eleição de 2022, ele concorreu ao cargo de deputado federal e terminou como segundo suplente. Férrer declarou que pretende debater a situação das áreas sociais e de infraestrutura da capital se for convidado para 2024.

Aliado de do senador Ciro Nogueira, Elmano demostrou intenção de conversar com a base governista. Ele elogiou a formação da equipe do Governo do Estado, pontuou elogios ao governador Rafael Fonteles e defendeu uma união dos vários grupos para buscar soluções para os problemas de Teresina.

“O Governo do Estado hoje tem uma turma jovem. Independentemente de partido político, de questões ideológicas, confio neste governo. O governador é um homem jovem, super inteligente, tem uma equipe jovem, mas inteligente. Todo o Piauí está satisfeito com a equipe nomeada em todas as áreas. É um governo que transmite confiança”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no