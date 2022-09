Elmano Férrer foca em Teresina na reta final da campanha

O senador Elmano Férrer (Progressistas), candidato a deputado federal, focará em Teresina nessa reta final da campanha. Ex-prefeito da capital, ele quer resgatar ações de quando esteve à frente do Palácio da Cidade e as obras estruturantes que realizou durante os oito anos de mandato como senador.

Elmano Férrer citou que conhece as necessidade da capital e as obras que considera fundamental na infraestrutura da cidade. Duplicação da BR 316 em direção a Demerval Lobão, viadutos do Mercado do Peixe e da BR 343 com a avenida Zequinha Freire são pontuadas por Elmano em aceno ao eleitorado da capital.

“Quero ser o deputado federal de Teresina. É aqui que moro mais de meio século, aqui eu conheço as pessoas, conheço as vilas. Avançamos, mas precisamos avançar muito mais em obras estruturantes”, disse. Ao todo, Elmano contabilização que destinou durante o mandato R$ 560 milhões de emendas para todo o estado.

O senador defendeu que é necessária a elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento para o Piauí a ser aplicado em longo prazo. Ele criticou os debates políticos a cada dois anos e apontou os prejuízos que as disputas eleitorais têm causado no Piauí.

“Estamos falando de eleição de dois em dois anos. É a política pela política. Temos que ter o compromisso com o estado, com programas estratégicos de desenvolvimento. Já estão falando na eleição de 2024. Ninguém discute projeto, ninguém discute as desigualdades. Há fome ainda”, afirmou.

