Elmano se reúne com Bolsonaro para discutir duplicação da BR-343 até Altos

O senador Elmano Férrer se reuniu nesta quinta (10) com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e apresentou o projeto de duplicação da BR-343, entre a capital e Altos, o objetivo do senador é garantir os recursos para a a execução da Obra. O parlamentar foi o responsável pela duplicação da BR-316, entre Teresina e Demerval Lobão, e busca agora viabilizar a extensão da duplicação do acesso ao vetor leste da capital. Segundo Elmano Férrer Jair Bolsonaro elogiou o projeto e demonstrou interesse em realizar a obra.

Atualmente, a BR-343/PI conta com um trecho duplicado de apenas 8,5 quilômetros, na zona urbana de Teresina. "Agora queremos ampliar a obra e levar a duplicação até a cidade Altos. O trecho restante, que é contemplado pelo nosso projeto, tem 29,1 quilômetros de extensão. E sua execução vai evitar congestionamentos e facilitar o deslocamento de quem chega ou sai de Teresina por esta região", informa o senador.

Conforme Elmano Férrer, a obra de duplicação da BR-343 está orçada em R$ 165 milhões. E a execução seria feita pelo Dnit. "A duplicação até Altos vai abrir um novo horizonte na região metropolitana de Teresina, incentivando a instalação de novas empresas e abrindo muitas oportunidades de trabalho para quem mora no entorno da rodovia”, avalia o senador.

Anel viário de Altos

Nesta audiência com o Presidente Jair Bolsonaro, o senador ainda defendeu a construção do anel viário de Altos. “O projeto prevê a construção de uma nova pista com 6,7 quilômetros de extensão, contornando o perímetro urbano do município”, explica Elmano Férrer. Com o anel viário, os veículos que estão apenas de passagem por Altos podem evitar a travessia urbana da cidade, diminuindo os riscos de acidentes e fluxo de veículos na área central.



Nova rodovia nos cerrados



Elmano Férrer aproveitou o encontro com o Presidente Jair Bolsonaro para também tratar da implantação da BR-330/PI. “Queremos construir 237 quilômetros desta rodovia, passando pelo coração dos cerrados piauienses. Assim vamos atender uma das principais demandas do agronegócio da região, que necessita desta via para facilitar o escoamento da produção de grãos dos nossos cerrados”, comenta o senador.

O parlamentar ainda discutiu sobre o andamento do projeto de uma nova ponte sobre o rio Parnaíba, entre Ribeiro Gonçalves/PI e Tasso Fragoso/MA. A travessia é uma continuação da BR-330, que vai permitir mais uma ligação com os cerrados maranhenses, chegando até a cidade de Balsas. “Estamos garantindo os recursos para a construção da ponte, que aguarda a concessão da licença ambiental para que seja licitada”, explica o parlamentar.

