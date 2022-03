Senador Elmano Férrer visita obras de nova ponte e orla da beira rio em Parnaíba

O senador Elmano Férrer (PP) esteve em Parnaíba na última sexta (11) participando de reuniões políticas e acompanhando o andamento de alguns projetos que vêm realizando na cidade. A agenda do parlamentar incluiuencontros com o prefeito Mão Santa e a secretária municipal de Infraestrutura, Gracinha Nunes, e com outras lideranças locais. Ele também aproveitou a viagem para visitar as obras de prolongamento da Avenida São Sebastião até a Lagoa do Portinho, que são viabilizadas pelo senador.

O projeto de prolongamento da via é executado pela Prefeitura Municipal, mas com recursos destinados por Elmano Férrer e pelo ministro Ciro Nogueira. “Minha parceria com o Ciro vem rendendo muitos benefícios para Parnaíba. E o objetivo das nossas ações, como esta da Avenida São Sebastião, é ampliar a infraestrutura, melhorar a mobilidade urbana e estimular o desenvolvimento da cidade”, informa o parlamentar. Elmano e Ciro Nogueira destinaram R$ 9,5 milhões para estas obras.

Os dois também estão viabilizando a construção de uma ponte sobre o rio Igaraçu. A nova travessia, com 120 metros de comprimento, ligará o bairro Nossa Senhora do Carmo à Ilha Grande de Santa Isabel, garantindo um novo acesso à praia da Pedra do Sal. O projeto, que conta com mais de R$ 17 milhões em recursos federais, ainda prevê infraestrutura para pedestres e ciclistas. “Com esta ponte, vamos incrementar o turismo, facilitando o acesso a um dos mais belos trechos do litoral piauiense”, avalia o senador.

Nova Orla da Avenida Beira Rio

Elmano Férrer ainda está à frente de outros projetos importantes em Parnaíba. Um deles estabelece a construção da nova Orla da Avenida Beira Rio, no bairro Santa Isabel. O parlamentar destinou R$ 5 milhões para viabilizar a ampliação e revitalização desta orla, numa intervenção que será concretizada em parceria com a Prefeitura. “Estamos garantindo mais um espaço de diversão e lazer para os parnaibanos”, comenta o parlamentar.

Estrada do Povoado Cacimbão

Outro projeto de Elmano Férrer no município é a revitalização da estrada do Povoado Cacimbão. As obras de melhoria da via envolvem recursos mediados pelo senador no valor de R$ 1 milhão. “Com este projeto, estamos atendendo uma demanda da comunidade, que agora vai dispor de uma boa estrada. Isso significa mais comodidade e novas oportunidades para todos os moradores do povoado Cacimbão”, observa Elmano Férrer.

