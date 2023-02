Em Brasília, Rafael Fonteles pede conclusão da transnordestina

O governador Rafael Fonteles (PT) se reuniu nesta terça-feira (7), em Brasília, com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e com diretor-presidente da Transnordestina, Tufi Daher Filho, e pediu a conclusão das obras da transnordestina, ferrovia que liga a região produtora de grãos no Piauí aos portos de Pecém (Ceará), e Suape (Pernambuco).

No encontrou que teve ainda a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o chefe do Executivo estadual explicou que a conclusão da obra da transnordestina faz parte da estratégia do projeto de intermodais que apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva como uma das prioridades para o Piauí.

Foto: Divulgação / Ccom

“É uma obra que irá facilitar o escoamento da produção de grãos e de minérios do Piauí. Mais do que um modal de transporte, será uma obra fundamental para fomentarmos a economia, gerarmos emprego e renda e novas oportunidades de negócios”, disse o governador.

Rafael Fonteles se reuniu ainda com a bancada federal do Piauí na agenda desta terça (7) no Distrito Federal. O governador alinhou com deputados e senadores as obras que deverão ser incluídas no Projeto Plurianual (PPA) desde ano e que deverão receber recursos do Governo Federal.

“Tivemos um encontro importante com a nossa base aliada. Falamos de obras hídricas e rodoviárias; da interligação do Norte ao Sul do Piauí, que irá gerar um grande desenvolvimento econômico; e apresentação desse projeto de desenvolvimento social e econômico que queremos levar aos piauienses”, afirmou o governador.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no