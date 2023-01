Em Brasília, Rafael Fonteles se reúne com ministros e apresenta demandas

O governador Rafael Fonteles (PT) se reuniu com uma série de ministros do Governo Federal nesta terça-feira (10), em Brasília, e apresentou demandas do Piauí nas respectivas áreas. O chefe do Executivo Estadual está na capital federal deste a segunda (9) quando participou do encontro dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Tivemos uma agenda extremamente produtiva. Tratamos de diversos assuntos e projetos de interesse do Piauí. Neste novo momento que o Brasil vive, de união entre os entes e de mais diálogo federativo, certamente teremos acesso melhor e mais rápido aos programas federais que são importantes e necessários para o povo piauiense”, disse o governador.

Foto: Divulgação / Ccom

Rafael teve agenda com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O gestor tratou sobre a ampliação de programas sociais no Estado e reforçou a importância da integração dos governos para o atendimento das pessoas mais vulneráveis.

“O Piauí quer continuar sendo modelo e está de portas abertas para todos os projetos de inclusão social, econômica e produtiva desenvolvidos, de forma que continuemos cuidando das famílias que mais precisam, trazendo dignidade a elas. E tenho certeza que o ministro Wellington Dias será muito importante não somente ao Piauí, mas a todo o Brasil”, disse Rafael.

O governador se reuniu ainda como o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias; além de encontro com Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

