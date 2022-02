Em Brasília, Washington Bonfim discute federação do Cidadania com o PSDB

O pré candidato ao governo do Estado pelo Cidadania, Washington Bonfim, cumpriu agenda, nesta terça (22), em Brasília. Washington esteve reunido com o presidente nacional do partido, Roberto Freire, e com dirigentes do PSDB nacional para fazer alinhamento sobre os próximos passos de sua pré-candidatura agora que federação entre as duas siglas está aprovada por ambas.

No Piauí a federação não deve ter muito impacto, já que o PSDB sofre um processo de esvaziamento e dificilmente formará uma chapa proporcional para deputado estadual e federal.

Para Washington, a federação fortalece sua pré candidatura e permite a ele um melhor posicionamento na corrida pelo governo do Estado. “O PSDB sempre teve uma história de boas gestões, um partido democrático e que sempre olhou para o futuro, a exemplo das últimas gestões do saudoso prefeito Firmino Filho, em Teresina. E nosso objetivo é unir forças para realmente oferecer uma alternativa de desenvolvimento para o Piauí”, ressalta.

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, acredita que os dois partidos juntos em nível nacional podem vencer nas urnas o presidente Jair Bolsonaro. “Com uma atuação democrática, podemos derrotar esse experimento infeliz que o Brasil vive de, em plena pandemia, ter um governo negacionista e obscurantista”.

Ele alerta que, no Piauí, a população precisa observar quais candidatos estão ao lado do governo bolsonarista, mas tenta esconder esse apoio para conseguir mais votos. “Precisamos derrotar qualquer alternativa que defenda o retrocesso”, disse Freire.









