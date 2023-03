Em Brasília governador defende mais recurso do “bolo tributário” para estados e municípios

O Governador Rafael Fonteles defendeu nesta quarta (29), durante audiência com prefeitos na Câmara dos Deputados, em Brasília, uma revisão do pacto federativo para descentralizar recursos para estados e municípios, durante audiência com prefeitos na Câmara dos Deputados. “ Tem que ter mais recursos dos bolo tributário, para que possamos atender melhor o nosso povo, nas áreas da saúde, educação, assistência social, segurança pública, infraestrutura e geração de emprego”, disse.

A audiência teve a participação de deputados federais e senadores piauienses e faz parte da programação da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Na oportunidade, os prefeitos pediram o apoio dos parlamentares para que se posicionem para que os municípios possam ter mais recursos para melhorarem suas ações e beneficiar a população local.

Com a temática “Pacto Federativo: um olhar para o futuro”, a marcha completa 25 anos de defesa dos interesses das cidades brasileiras, sendo um fórum de discussão da questão federativa. Considerado o maior evento municipalista do Brasil, o fórum vai até o dia 30 de março e conta com a participação de cerca de 4,2 mil representantes de municípios brasileiros, inclusive piauienses.

O chefe do executivo piauiense agradeceu o convite dos deputados e prefeitos e ressaltou a importância da Marcha. “É um momento importante, associativo, de união que tem melhorado a questão dos municípios em especial na questão financeira para fazer frente às políticas públicas de saúde, educação e tantas outras que são de responsabilidade dos municípios. Eu me somo a essa marcha por que acredito que tenha que a ver uma descentralização de recursos”, finalizou Rafael.

