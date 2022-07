Em convenção PL oficializa candidatura de Coronel Diego ao Governo do Piauí

O Partido Liberal oficializou na manhã desta sexta (22), em convenção partidária, a candidatura do Coronel Diego Melo para o Governo do Piauí e do Coronel Carlos Pinho como candidato a vice-governador. Durante o evento o partido apresentou ainda os candidatos proporcionais que darão sustentação ao palanque político de Jair Bolsonaro no Estado. A legenda lançará uma chapa pura e não terá candidato a senador.

Em sua chegada Coronel Diego explicou que a candidatura partiu de um chamado do Presidente Jair Bolsonaro. “Deus permitiu que o presidente Bolsonaro colocasse o seu nome para a reeleição e ele nos convidou para trazer essa opção de mudança de verdade para o povo do Piauí. Juntos, homens e mulheres de bem que não eram da política, assumiram esse chamado e estão ao meu lado e do presidente Bolsonaro trazendo uma opção de mudança de verdade para libertar o Piauí do PT. Provavelmente iremos com chapa pura, o caminho está sendo esse, mas estamos acima de tudo com o povo do Piauí, homens e mulheres cristão ”, disse o militar.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Já a presidente estadual da sigla, Samantha Cavalca, destacou que a sigla liberará os filiados na escolha para senador. A dirigente confia no fator surpresa do voto de legenda. “É um orgulho estar na sigla do nosso presidente Bolsonaro, a gente tem o que ninguém mais tem, voto de legenda. Junto com o trabalho dos nossos pré-candidatos federais e estaduais nós vamos ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa, pode escrever. O PL não vai lançar candidato ao senado, irá liberar os candidatos a apoiarem outros nomes, só acho difícil alguém apoiar o ex-governador Wellington Dias. Vou estar com o presidente Bolsonaro domingo no Rio de Janeiro e vamos definir a data da visita dele ao Piauí”, afirmou.

Ciro fala em aliança por Bolsonaro

O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que esteve na convenção do PL, ressaltou que Coronel Diego irá “encampar” a caminhada de Bolsonaro no Piauí. “É uma figura destemida, corajosa, que vem contribuir com o nosso debate e encampar com a campanha do presidente e irá contribuir com esse momento de mudança. Nós vamos comandar a campanha do presidente aqui no Piauí, Diego é o candidato dele aqui. Está na hora de mudarmos o estado e ele vai contribuir muito com o debate”, finalizou o Ministro.

Propostas

Major Diego destacou que a segurança será o pilar central de um futuro governo, o candidato colocou também a liberdade como um valor inegociável. “Vamos reorganizar o estado como um todo, a partir do resgate da paz e da tranquilidade, afastando as facções criminosas e o crime organizado do Piauí. Hoje vivemos uma epidemia de violência no estado, nossa prioridade será a segurança pública e a valorização dos servidores da educação. Temos uma opção claro, com menos impostos, menos estado, voltado para liberdade do nosso cidadão e os direitos constitucionais básicos que não estão sendo respeitados”, finalizou.

