Em evento de filiação, Partido dos Trabalhadores recebe cinco deputados

O Partido dos Trabalhadores recebeu em evento de filiação nesta manhã (15) cinco novos nomes para compor a chapa que concorrerá à eleição este ano. Chegam à legenda os deputados estaduais Flávio Nogueira Júnior, Firmino Paulo, Janaína Marques e Oliveira Neto; e o deputado federal Flávio Nogueira. O evento contou com a participação de lideranças partidárias e do governador Wellington Dias.





Foto: Tárcio Cruz/O Dia

Os parlamentares chegam em meio a um cenário de resistência por parte de algumas alas do partido, que alegam que eles não possuem afinidade e identificação com a legenda. Com estas cinco filiações, o PT se torna um dos maiores partidos dentro da Assembleia Legislativa (Alepi) e a base de sustentação para a candidatura de Rafael Fonteles ao Governo do Estado.

O governador Wellington Dias, principal articulador da chegada dos deputados, agradeceu a compreensão dos petistas e salientou que as filiaçãoes favorecem um ambiente maior de estabilidade na base aliada. “Sou grato ao Partido dos Trabalhadores para que se receba neste momento líderes de outros partidos e em um mesmo campo político possamos atuar nas eleições de 2022. O resultado deste esforço também será na ampliação na bancada na Assembleia e na Câmara Federal. Com uma maior representatividade trabalharmos em um ambiente favorável no projeto que defendemos” disse o governador.

Para o deputado federal Merlong Solano, a chegada dos novos nomes ao PT não significa exatamente uma renovação, mas se trata mais de uma “situação especificamente conjuntural”. O parlamentar não acredita em divisão no partido e revelou que irá conversar com as lideranças insatisfeitas.

“Eu encaro mais como uma situação especificamente conjuntural diante da importância de levar Lula de volta à presidência e de manter o projeto liderado pelo governador Wellington Dias agora sob o governo Rafael Fonteles. O partido sofre uma adaptação que acho que é temporária”, disse Merlong.



Merlong Solano acredita em uma situação especificamente conjuntural - Foto: Tárcio Cruz/O Dia

O parlamentar acrescenta que os novos nomes que chegam ao PT podem vir a se tornar lideranças “legitimamente petistas” e torce para que haja interação de parte a parte no sentido de viabilizar uma convivência duradoura. Questionado sobre se se sente ameaçado pela chegada de Flávio Nogueira ao partido, Merlong foi contundente ao afirmar que não, e que um deputado que tenha muito voto pode contribuir para que o PT amplie o número de vagas na Câmara Federal.

Sempre fomos aliados

Os parlamentares que filiaram ao PT chegaram com um discurso unificado. Quase um consenso de aliança histórica com o partido como revelou Flávio Nogueira, ao retornar ao PT depois de 22 anos. “Passei duas décadas no PDT, fizemos quatro deputados estaduais e pela primeira vez um deputado federal e eu fui o mais votado do Brasil em termos proporcionais. É com muita alegria que retorno”, afirmou o parlamentar.

Outra que se filiou hoje ao PT foi a deputada estadual Janaína Marques, vinda do PTB. Ao comentar sobre as resistências que pode enfrentar no partido, ela conta que sempre fez parte da base de Wellington Dias e que já se sentia parte do Partido dos Trabalhadores antes mesmo de ter ingressado oficialmente ao partido.

“Estamos chegando em uma casa nova com velhos amigos e quero dizer que estou à disposição para lutar junto com eles e ajudar a eleger Lula e Rafael”, disse Janaína, que atualmente ocupa a Secretaria de Estado da Infraestrutura, cargo que deve deixar no dia 30 de março e retornar à Assembleia Legislativa.



Janaína Marques está à frente da Seinfra - Foto: Tárcio Cruz/O Dia

O destino da Seinfra ainda não ficou definido, mas a decisão de quem deverá ocupar a pasta no lugar de Janaína Marques será conversada com os chefes do Executivo Estadual, segundo explicou a própria secretária. “Vamos conversar ainda com o governador e a vice-governadora e iremos tomar as melhores decisões para continuar nossos projetos e obras para o Piauí”.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no