Em meio à disputa por cargos, Georgiano diz que confia na parceria com Rafael Fonteles

O deputado estadual Georgiano Neto (MDB) revelou que aguarda um fortalecimento da parceria com o Governador eleito, Rafael Fonteles. O parlamentar faz parte de um grupo de deputados que ficaram insatisfeitos com as mudanças no primeiro escalão do secretariado de Fonteles. Até o momento o grupo ligado a Georgiano e o PSD indicou o secretário de transportes, Jonas Moura, e foi beneficiado com a futura convocação de Simone Pereira para o parlamento.



Com 109 mil votos o medebista foi o deputado mais votado, pela expressiva votação ele cobrou reconhecimento. “Temos dialogado com o Governador Rafael, e intensificamos essa conversa nos últimos dias. Confiamos muito no Governador e naturalmente estamos tranquilos com relação ao fortalecimento desta parceria. Confiamos no Governador e Sabemos que vamos ter uma parceria nos próximos quatro anos”, afirmou.

Georgiano defendeu também que o MDB esteja no comando do legislativo, para ele o PT já está contemplado. “Estamos intensificando o diálogo com os parlamentares, o nosso partido o MDB, tem um candidato que é o deputado Severo e o apoio de toda a bancada do MDB. Temos dialogado com todas as bancadas, tanto da oposição como do PT, naturalmente nós vamos buscar vencer a eleição. O PT já tem o Governo do Estado, um senador eleito agora, também elegeu um conselheiro do Tribunal de Contas e vamos aguardar que os outros partidos sejam prestigiados”, finalizou o deputado.

Foto: Tarcio Cruz/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no