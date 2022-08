Em missa, Lucy relembra legado de Firmino: “agradecer conquistas do passado”

Durante a missa em comemoração aos 170 anos do Aniversário de Teresina nesta terça-feira (16), a deputada estadual Lucy Soares (Progressistas) não poupou críticas à atual gestão municipal e também relembrou o legado do ex-prefeito Firmino Filho. Para ela, cidade vive um "momento ruim", porém sem citar o nome do prefeito de Teresina Dr. Pessoa.

“Nós estamos aqui para agradecer todas as conquistas do passado. Pessoas que construíram essa cidade de forma direta e indireta. E aqui estamos para pedir forças e mais garra para essa luta por uma cidade mais desenvolvida, mais digna. A luta que Firmino começou”, disse a parlamentar.

(Foto: Tarcio Cruz / O DIA)

Lucy relembrou a figura política que Firmino Filho representou para a vida da Teresina, e disse que ele foi uma pessoa que “deu a vida por essa cidade, uma história de paixão”. E complementou: “Aqui eu trago uma mensagem de esperança. Sei que estamos vivendo dias ruins. Mas com fé em Deus, essa história vai demorar pouco”.

Protestos da população

Dr. Pessoa, foi recebido com protestos de servidores municipais e professores na missa em celebração ao aniversário de 170 anos de Teresina, na igreja matriz Nossa Senhora do Amparo, localizada na praça Rio Branco, Centro da cidade.

A missa aconteceu sob um forte esquema de segurança, com o perímetro cercado por grades e com a presença da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Os professores e servidores foram impedidos de se aproximar da igreja, mas se reuniram do lado de fora munidos com faixas e cartazes, pedindo a saída de Dr. Pessoa do cargo.

