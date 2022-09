Em Parnaíba Rafael Fonteles valoriza potencial turístico e promete investimento no litoral

O candidato ao Governo do Piauí, Rafael Fonteles (PT) cumpriu agenda no litoral do Estado na noite do último sábado (10). O ex-secretário de fazenda esteve em Parnaíba onde realizou uma carreata com apoiadores na segunda maior cidade do Piauí.



Durante a visita, Fonteles comentou suas propostas para a economia da região litorânea e ressaltou o potencial turístico do município. “Com infraestrutura, créditos e assistência aos negócios voltados ao turismo, como pousadas e restaurantes, esse segmento irá gerar muitas oportunidades de emprego e renda e fazer a economia circular mais fortemente na região”, disse o candidato.

Para Rafael o futuro da economia do Estado passa pela evolução da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Parnaíba. "A ZPE será um divisor de águas na atração de grandes empresas para essa região, o que também irá gerar oportunidades de trabalho e, consequentemente, melhorar a vida da população", finalizou.

FOTO: Ascom RF e WD

