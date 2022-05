Em Picos, Rafael Fonteles destaca necessidade de concluir novo Hospital Regional da cidade

O Pré-candidato ao Governo do Piauí, Rafael Fonteles, cumpre agenda neste final de semana na região do terceiro maior colégio eleitoral do estado, em Picos e cidades da região centro-sul do Piauí. O município é um entreposto eleitoral importante e curiosamente é governado pela oposição, o prefeito Gil Paraibano é do Progressistas. Por outro lado o governo tem uma ampla base de apoio com três deputados estaduais na cidade.



Em visita ao Mercado Público de Picos, Rafael Fonteles falou de pontos que precisam ser trabalhados com intensidade na cidade. “Dentre eles está a área da saúde, que é fundamental nessa cidade, uma vez que atende a população de toda região ao redor. Precisamos terminar o novo hospital regional e ter uma maternidade separada do hospital. É necessário reforçar a segurança pública, apoiar mais a agricultura familiar e todas as cadeias produtivas. Tudo isso no maior programa de geração de trabalho, emprego e renda do estado”, apontou o pré-candidato.

FOTO: Ascom Rafael Fonteles

Já o governador Wellington Dias, que participou da atividade, enfatizou que a população tem mostrado apoio ao grupo político da base governista. “A população tem contribuído muito com esses atos, tanto com propostas para cada região, que serão colocadas no projeto de governo, também na defesa da democracia. É essa união de líderes diferentes juntos compreendendo a importância de prosseguir com o desenvolvimento do Piauí e a esperança de um Brasil melhor. Vejo muito carinho com o Rafael e com o nosso time”, afirmou o ex-governador.

Themístocles valoriza o apoio

O pré-candidato a vice-governador da chapa, Temístocles Filho, também ressaltou a participação da população no encontro. "Nosso evento hoje, na cidade de Picos, foi um sucesso, com a participação de vários pré-candidatos a deputados estaduais, federais e, o mais importante, a participação efetiva da população, do município e da grande região de Picos, dando apoio às ideias e propostas dos nossos pré-candidatos", comentou o deputado estadual.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no