Em pré-campanha estadual, Gracinha Moraes reúne Ciro e líderes da oposição em Parnaíba

A pré-candidata a deputada estadual, Gracinha Moraes Souza (Progressistas) reúne nesta segunda (18) os líderes da oposição em Parnaíba. A ex-secretária do município irá comemorar seu aniversário ao lado do Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o pré-candidato da oposição ao governo do Piauí, Silvio Mendes e a vice, Iracema Portella. Joel Rodrigues, pré-candidato ao senado, também participará do evento.



Enfrentando uma chapa competitiva no Progressistas, Gracinha Moraes Souza disputará uma cadeira na Assembleia com nomes fortes como os deputados Wilson Brandão, Marden Menezes, Gustavo Neiva dentre outros. A ex-gestora trabalha para ter ampla votação nos municípios da planície litorânea, região onde possui forte ligação histórica.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

A fundo de comparação, no último pleito o candidato a deputado estadual mais votado em Parnaíba foi o deputado Dr. Hélio, que obteve 10648 votos na segunda maior cidade do Estado. Com base política similar a Gracinha, Zé Filho foi o segundo mais votado no município com 9120 votos. Aliada a Ciro Nogueira e com alta aprovação popular pelo trabalho na prefeitura, Gracinha espera votação bem acima dos números de 2018.

