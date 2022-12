Em semana decisiva para PEC da Transição, deputados do Piauí se mobilizam para aprovação

Com o início da semana decisiva para a aprovação da Pec da Transição na Câmara, a bancada aliada a Lula no Piauí prepara uma espécie de mobilização para votar e aprovar o texto da matéria que será analisada na terça (20) na Câmara Federal. A Pec, já aprovada no senado, deve ter votação expressiva da bancada piauiense, dos dez deputados federais apenas a deputada Iracema Portella se mostrou contra a matéria.



A PEC da Transição é a primeira proposta patrocinada pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já que assegura recursos fora da regra do teto de gastos e prevê o envio ao Congresso de uma nova regra fiscal, por meio de projeto de lei complementar, até agosto do ano que vem. O objetivo é garantir o pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família no valor de R$ 600 com adicional de R$ 150 para crianças até seis anos.

O deputado federal eleito, Florentino Neto (PT), demonstrou confiança na aprovação da matéria. “Essa PEC não é só da transição, é a PEC da garantia da assistência as pessoas, do Bolsa Família, desse auxílio que o governo atual prometeu e não deixou os meios para o pagamento. Acredito muito que haverá um desfecho favorável da PEC da cidadania”, afirmou.

Como é uma proposta de emenda a constituição a aprovação da Pec depende dos votos favoráveis de 3/5 dos 513 deputados, no mínimo 308 votos favoráveis em dois turnos de votação.

Para Florentino a Pec será crucial para os rumos do novo governo. “A expectativa do próximo governo é a melhor possível, todos os anúncios feitos até agora vem de encontro com aquilo que foi discutido com a sociedade, para reconstruir o Brasil e conduzir o país para uma unidade nacional. Um governo que respeita as pessoas, os direitos humanos e as liberdades. Um governo que seja claro com os desafios da sociedade”, finalizou.

FOTO: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados







É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Agência Câmara