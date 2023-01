Em solenidade no Karnak, Rafael recebe faixa governamental das mãos de Regina Sousa

O governador Rafael Fonteles recebeu das mãos da ex-governadora Regina Sousa (PT) a faixa governamental do Estado do Piauí. Com a presença de lideranças políticas, familiares, autoridades e apoiadores, Rafael voltou a discursar e reiterou o compromisso de criar políticas de combate à pobreza, valorizando o trabalho e a educação. A integração com o Governo Federal também voltou a ser mencionada.





“Somos filhos do Piauí, conhecemos todas as cidades do Estado. Mais do que nunca nos sentimos motivados e preparados para levar essa parceria com o povo com práticas inovadoras que trarão o progresso e justiça social. Peço a Deus a sabedoria para os desafios que teremos ao longo do mandato”, afirmou Rafael voltando-se a referir sobre limitações orçamentárias.



Regina Sousa também discursou durante a solenidade elencando os desafios que precisou transpor para atender às metas de sua gestão e dar continuidade a projetos iniciais por Wellington Dias. A ex-governadora se despediu do cargo dizendo ter cumprido sua missão e se preparando para iniciar nossos trabalhos desta vez à frente da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania, a SASC. Regina assume a pasta a convite de Rafael.

Da solenidade no Karnak, o governador segue para o aeroporto de Teresina onde embarca para ir para Brasília participar da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está marcada para começar às 14h.

Com informações de Eliezer Rodrigues, da O Dia TV