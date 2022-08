Em Teresina, Lula discursa para militância

Atualizada



Após a execução do hino nacional e do hino do Piauí, líderes discursaram no palco. O primeiro a falar foi o Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP). Ele ressaltou a história e as riquezas do Piauí.







Fotos: Jailson Soares / O Dia

Lula assistiu à apresentação culturais de vaqueiros da cidade de União e duas senhoras de São Raimundo Nonato e Campo Maior. Uma criança do município de Guaribas leu uma carta ao ex-presidente com agradecimentos por programas sociais.

O ex-presidente Lula participa agora de ato político em Teresina na Cidade Folia, na avenida presidente Kennedy, na zona Leste da capital. Lula chegou acompanhado da esposa Janja, de Wellington Dias, Rafael Fonteles e da governadora Regina Sousa.

Líderes da base governista, como o senador Marcelo Castro e o candidato a vice-governador Temístocles Filho, ambos do MDB, integram a caravana de Lula. No palanque estão ainda os candidatos a deputado federal, estadual e lideranças populares do diretoria estadual do Partido dos Trabalhadores.

