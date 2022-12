No mesmo dia, Prefeitos de São Gonçalo do Gurguéia e Murici dos Portelas são cassados

Em 24 horas dois prefeitos foram cassados no Piauí. Paulo Lustosa Nogueira, conhecido como Paulinho Enfermeiro, de São Gonçalo do Gurguéia e Francisca das Chagas Correia de Sousa, conhecida como Chaguinha da Saúde (PSD) , Prefeita de Murici dos Portelas, tiveram os mandatos interrompidos.



As cassações ocorreram por motivos diferentes. Paulinho Enfermeiro e o vice-prefeito, Geraldo Branco de Souza Neto, foram cassados na última terça (29) pelo juiz Antônio Oliveira da 35ª zona eleitoral do município de Gilbués. O magistrado julgou procedente a prática de abuso de poder econômico na eleição de 2020 e determinou a cassação dos mandatos. Além da anulação do mandato o magistrado impôs sanção de inelegibilidade por oito 8 anos. O Prefeito recorrerá da decisão.

Chaguinha da Saúde. Foto: Arquivo Pessoal

Já a Prefeita de Murici dos Portelas foi cassada na última quarta (30) pela Câmara de vereadores do município. A gestora, eleita a apenas sete meses, foi retirada do cargo sob a acusação de não pagar o reajuste de servidores do município e não atender a convocações de comparecimento feitas pela Câmara. Durante sessão seis dos nove parlamentares votaram a favor do Impeachment da Prefeita.

Mandato de segurança

O vereador e presidente do PSD no município de Murici dos Portelas, Charlles Salles, afirmou que a sessão que decidiu pelo afastamento da gestora teria sido irregular. “Uma sessão extraordinária só pode ser marcada dentro de uma sessão ordinária, entramos com um pedido de anulação da sessão e o presidente não acatou. Entramos com um mandato de segurança hoje, através de uma comissão formada por três vereadores, e vamos trabalhar pela reversão dessa decisão irregular. Na minha opinião é uma perseguição política”, finalizou.

