Em visita a Câmara, Dr. Pessoa critica “café fraco” e diz que apoiará 3ª via estadual

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, esteve na Câmara Municipal de Teresina na manhã desta segunda (04) em visita aos vereadores da capital. A ida do prefeito ao parlamento municipal ocorre duas semanas após a eleição antecipada de Enzo Samuel para o comando do poder legislativo, mesmo sem a anuência da prefeitura. Durante a visita o prefeito falou sobre a construção do Hospital da Mulher e da interligação dos Rios Poty e Parnaíba, além de apresentar projetos de adequação tributária e benefício dos servidores municipais.



Na chegada o prefeito criticou o “café fraco” da Câmara e destacou que a visita servirá para um balanço no primeiro semestre. “O motivo da visita é que o Jeová é meu amigo, o Enzo é meu amigo, todos os vereadores são meus amigos. Eu nem espero, quando eu chego lá eu tomo é café fraco, eu espero que o café seja forte, sem mimimi. O semestre todo eu vou visitar um poder que não criou problema com o prefeito isso é mais que normal, isso é mais que Republicano. A finalidade é essa, eles vão entrar de recesso e o prefeito vem fazer um abraço”, relatou o prefeito.



FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Na política Dr. Pessoa revelou que não apoiará Jeová Alencar que aderiu a candidatura de Silvio Mendes e ratificou o apoio a “3ª via” estadual. “No primeiro turno é 3ªvia , 3ª via, 3ª via até o dia 02 de Outubro. Se tiver um segundo turno eu vou reunir o grupo do meu amigo Jeová e outros e iremos tomar um rumo para o lado o A ou o lado B”, disse Dr. Pessoa.

A investida política do Prefeito em tentar estruturar uma alternativa para o governo estadual é criticada por alguns aliados da base do prefeito. Pessoas ligadas ao palácio da cidade defendem que Dr. Pessoa se dedique a gestão e evite embates políticos. Rachada a base do prefeito no Republicanos deverá apoiar em partes Rafael Fonteles e outro grupo Silvio Mendes.

Faca no Pescoço

Em resposta às declarações de Dr. Pessoa, o Presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (Republicanos) destacou a liberdade dada pelo prefeito ao seu grupo político. “O Dr. Pessoa é uma pessoa muito democrática, ele tem a avaliação dele, mas também não coloca a faca no pescoço de ninguém. Isso fortalece ainda mais esse laço que nós temos com o Prefeito”, concluiu Dr. Pessoa.

Foto: Tarcio Cruz/ O DIA

Abono de permanência

Na pauta de discussões da reunião o Secretário de Governo e o presidente do IPMT, Kennedy Glauber, esclareceram dúvidas dos vereadores sobre dois projetos que tramitam na Câmara. Os servidores cobram um benefício maior para permanecer na ativa, alegando uma defasagem real de 3% devido ao aumento da dedução do imposto de renda.

As matérias envolvem diretamente os servidores da ativa, André Lopes explicou sobre as matérias. “Hoje o servidor receber um benefício de 3% para permanecer na ativa, estamos propondo a aumentar esse reajuste para 11% de modo que ele possa demorar um pouco mais para se aposentar. Já a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada transforma incorporada a gratificação em uma verba inominada e retira a paridade da gratificação ficando somente sob o vencimento”, disse o gestor.