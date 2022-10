Empresário é multado em Teresina por assédio eleitoral

O empresário do setor de som automotivo identificado como Gilvan Soares Cardoso Júnior foi multado após ser filmado oferecendo vantagens financeiras a seus funcionários para que votassem em determinado candidato, o que o Ministério Público do Trabalho no Piauí considerou assédio eleitoral.

Gilvan Soares assinou nesta quinta-feira (20/10) um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) onde se comprometeu a pagar o valor de R$ 3 mil a ser destinado a uma instituição conveniada com o MPT-PI e ainda R$ 500,00 a cada trabalhador prejudicado. O TAC estabeleceu também que o empresário abstenha-se de influenciar o voto de quaisquer de seus trabalhadores e realize retratação pública.

“A lição que tiro é que estou me retratando e que isso não vai mais acontecer. O voto, realmente, é livre e eu espero que outras empresas não façam e consigam falar com seus funcionários que cada um tem seu direito de escolha”, disse o empresário Gilvan Soares Cardoso Júnior.

Foto: Divulgação / MPT

O inquérito, que é presidido pelo procurador do Trabalho José Heraldo Sousa, foi instaurado depois que o vídeo foi gravado. “É lamentável porque fere a dignidade da pessoa, fere a liberdade e o sigilo do voto. Creio que a atuação do Ministério Público do Trabalho, juntamente com as demais instituições, sindicatos e a própria sociedade, será fundamental para que tenhamos resultados efetivos na garantia dos direitos dos trabalhadores”, disse o procurador.

No Piauí, já são 15 denúncias referentes à assédio eleitoral referente ao processo eleitoral de 2022. Em todo o Brasil, segundo os dados do Ministério Público do Trabalho, são 903 denúncias, sendo 750 casos únicos. Qualquer pessoa que tiver conhecimento de casos de assédio eleitoral no ambiente de trabalho pode formular a denúncia através do https://www.prt22.mpt.mp.br/servicos/denuncias.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do MPT