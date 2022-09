Encerra hoje propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão

Nesta quinta-feira (29), vão ao ar os últimos programas eleitorais no rádio e na televisão durante a propaganda eleitoral gratuita. A data é uma das mais importantes para as candidaturas no calendário eleitoral de 2022, principalmente para as campanhas majoritárias, que empregam um grande volume de recursos financeiros para produção dos programas eleitorais. Os programas começaram a ir ao ar em 26 de agosto.

Também nesta quinta-feira (29), acaba o prazo para propaganda política em reuniões públicas ou comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa. Além disso, é a data final para debates entre os candidatos no rádio e na televisão.

Já amanhã, dois dias antes das eleições, é o último prazo para divulgação paga, na imprensa escrita, e reprodução, na internet, de jornal impresso, e de anúncios de propaganda eleitoral. Já no sábado, encerra o prazo para propaganda com alto-falantes ou amplificadores de som, entre às 8h e às 22h. Também acaba o prazo, às 22h, para a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som ou minitrio.

FOTO: Roberto Jayme/Ascom/TSE



