Enzo Samuel deixa a liderança de Dr. Pessoa na Câmara um mês após assumir o cargo

Durou pouco a passagem do vereador Enzo Samuel (PDT) como líder de governo de Dr. Pessoa na Câmara. Um mês após assumir o posto, o parlamentar oficializou na manhã desta quinta (09) a sua saída. O ofício assinado pelo vereador foi encaminhado para o palácio da cidade hoje pela manhã.



Alegando resistência no palácio da cidade e falta de participação nas decisões da gestão, Enzo deixa o comando da base do prefeito após um desentendimento com o vice-prefeito, Robert Rios e o secretário de governo, André Lopes. Nos bastidores pesou contra o vereador a forte ligação política com o presidente da Câmara, Jeová Alencar. O rompimento é mais uma sinalização do afastamento de Dr. Pessoa com Jeová.

Sem entrar em detalhes sobre o rompimento, Enzo Samuel confirmou a saída. A repentina mudança deflagra mais uma crise na gestão de Dr. Pessoa, com dois pedidos de afastamento tramitando na Câmara, Dr. Pessoa que fidelizar a sua base de apoio no legislativo.

