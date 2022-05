Enzo Samuel é o novo líder do governo Dr. Pessoa na Câmara

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, definiu que o vereador Enzo Samuel (PDT) será o novo líder do governo na Câmara. A decisão foi tomada no final da manhã desta quinta (05) após uma reunião com o presidente da Câmara, Jeová Alencar (Republicanos) e o vereador Renato Berger (PSD). Berger deixa a liderança de governo para assumir a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.Enzo Samuel terá a difícil tarefa de equilibrar uma base insatisfeita com a falta de participação na gestão e denúncias de corrupção na gestão, enfrentando com um processo de impeachment e uma acusação de nepotismo.



Mais cedo Renato Berger confirmou que o ofício já estaria pronto, o documento deve chegar ao legislativo na tarde desta quinta. “O prefeito está enviando para a casa o comunicado da liderança, já foi escolhido. Foi definido ontem, até a tarde o ofício está chegando”, revelou. Os parlamentares cobram espaços na gestão de Dr. Pessoa, por outro lado, o prefeito aumenta o número de cargos para a sua própria família.

FOTO: Arquivo ODIA

