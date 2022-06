Enzo Samuel se reunirá com Dr. Pessoa e deve voltar a ser líder de governo na Câmara

A base de Dr. Pessoa deve passar por mais uma reviravolta na Câmara Municipal de Teresina. O vereador Enzo Samuel (PDT), que deixou a liderança do prefeito na última semana, deve voltar ao posto. O martelo pode ser batido ainda na tarde desta segunda (13) quando o vereador se reunirá com o prefeito para aparar as arestas. Não bastidores a informação é que a decisão do afastamento foi vista como mais um mal entendido na cúpula da gestão, o secretário de governo, André Lopes, e vice-prefeito, Robert Rios, seriam os responsáveis pelo clima tenso entre o Palácio da Cidade e a Câmara.



Enzo lamentou o clima ruim e confirmou a reunião com o prefeito. "A preocupação do prefeito não é com disputas ou discussões, mas sim com a cidade. A prefeitura passou por um problema de 10 dias, talvez os seus piores momentos mas repito, pelo respeito que tenho a ele vou me reunir a tarde para conversar, estarei com ele para decidir o melhor pela nossa cidade", disse o vereador.



O vereador Enzo Samuel deve voltar a ser o líder do Governo na Câmara - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O parlamentar explicou também que a crise não teria se dado em função do prefeito, que estava afastado para tratar a Covid-19."O Dr. Pessoa é um cidadão do bem, o pouco tempo que estive lá trabalhando pude perceber a preocupação que ele tem com a cidade de Teresina. Nessa questão da liderança não tive nenhum problema com o prefeito, pelo contrário sempre fui bem tratado por ele e sua equipe de gabinete. Exatamente nesse respeito e consideração ao prefeito que hoje iremos ter uma conversa para podermos fazer os alinhamentos necessários para o melhor pela cidade de Teresina", concluiu.

