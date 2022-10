"Estamos confiantes em vitória no primeiro turno", diz Rafael ao votar em Teresina

O candidato a governador do Piauí pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Rafael Fonteles, votou por volta das 9h30 deste domingo na escola Madre Savina, no Bairro Jóquei, na zona Leste de Teresina. Ele estava acompanhado da esposa, dos filhos e da governadora Regina Sousa (PT).

Rafael Fonteles demonstrou confiança na vitória em primeiro turno pela campanha que o grupo político realizou durante os 45 dias. O petista lembrou que o combate as fake News foi um dos maiores desafios desse período, mas afirmou que a campanha foi feita com amor e com propostas.

“Muita gratidão ao povo do Piauí pela caminhada que fizemos até aqui com muita alegria, muita paz e amor no coração, mas também com muita reponsabilidade. Estamos preparados para cuidar do povo do Piauí se essa for a decisão de Deus e do povo do Piauí. Foi a campanha mais alegre do Brasil. Uma mensagem de esperança e propostas concretas para resolver os problemas do povo”, disse.





Fotos: Jailson Soares / O Dia

