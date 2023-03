Euzuila Calisto diz que PT segue na base de Dr. Pessoa

A vereadora Euzuila Calisto (PT) confirmou que o Partido dos Trabalhadores segue na base do prefeito Dr. Pessoa (Republicanos) na Câmara de Teresina. A declaração da parlamentar aconteceu em meio a discussão interna do partido sobre candidatura própria na capital e críticas de deputados do PT contra o Palácio da Cidade.



Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Euzuila comentou que o partido possui bons nomes para disputar a Prefeitura de Teresina. Ela reforçou que Fábio Novo, Merlong Solano, Franzé Silva e Dr. Vinícius são os nomes cotados para concorrer, mas ressaltou que a ideia de candidatura própria precisa ser amadurecida.

“Iniciamos a discussão se teremos ou não candidato a prefeito do Teresina no próximo ano. O PT tem bons nomes. São pessoas preparadas”, disse a vereadora. A relação do PT com o prefeito Dr. Pessoa se agravou na última semana depois que o gestor se queixou publicamente das declarações de parlamentares da sigla contra sua gestão.

Para Euzuila, o PT continua alinhado com Dr. Pessoa. “Matemos ainda o relacionamento com a prefeitura. Estamos para colaborar, queremos o melhor para Teresina. Nesse momento, quanto mais gente e mais ideias para ajudar Teresina, melhor”, afirmou a parlamentar. Nos bastidores, contudo, é dado como certo o rompimento do PT com Dr. Pessoa.

O próprio prefeito declarou na última semana, em referência ao PT, que fará uma nova reforma administrativa para retirar quem está acomodado, mas “joga pedra” na gestão.

