Evaldo aguarda Paulinho da Força para definir retorno de deputada Marina ao Solidariedade

O deputado estadual Evaldo Gomes, presidente do Solidariedade no Piauí, confirmou que a deputada federal Marina Santos pode retorno ao partido este ano. Marina deixou a sigla e se filiou ao PL em 2021, porém, a reviravolta que se deu com a filiação de Bolsonaro à legenda deve mudar novamente a trajetória da deputada.



O acordo, segundo Evaldo Gomes, pode surgir de um entendimento entre Marina e o comandante nacional do partido, Paulinho da Força. “Essas decisões são tomadas diretamente por Brasília. Estamos aguardando esse diálogo entre o Paulinho e a Marina, o que for decidido nós acataremos. Se decidirem que ela irá para o Solidariedade vamos receber com todo o respeito”, falou o parlamentar.

Com uma competitiva chapa para federal em construção, o deputado confirmou também que a vinda de Paulinho da Força para o Piauí pode marcar a filiação dos ex-deputados Mainha e Silas Freire. "Ontem tivemos reunião com a Mainha e Silas e outros pré-candidatos o que falta agora é o deputado Paulinho confirmar a agenda dele aqui na quarta-feira. Preferimos trazer o Paulinho pelo fato deles serem dois deputados federais e para reforçar esse entendimento que a direção estadual fez o Silas e o Mainha”, concluiu o deputado.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

