Evaldo Gomes confirma que Solidariedade não fará federação com PDT e PSB

O presidente do Solidariedade no Piauí, Evaldo Gomes, confirmou em entrevista o fim do diálogo para a formação da federação entre Solidariedade, PDT e PSB em 2023. As três legendas buscavam a formação de um bloco partidário de centro-esquerda para aumentar a força no congresso nacional. Divergências locais nos estados inviabilizaram o fechamento do acordo.



Evaldo confirmou que a discussão só deverá ser reaberta daqui a três anos. “Pernambuco, São Paulo, são dois estados que existe maior número de divergências, mas também houve como no Paraná. Aqui no Piauí não haveria nenhuma divergência, a política é feita para conversar muito, diante destes problemas a nível nacional a federação ficará apenas para 2026”, afirmou.

Se para o Solidariedade a discussão parece encerrada até 2026, o PDT ainda trabalha para a formação de uma nova federação. Na noite de ontem uma reunião da executiva nacional, que contou com a presença do presidente estadual da legenda, Evandro Hiid, definiu que o PDT seguirá buscando acordos com outros partidos.

“O tema continuará sendo debatido internamente, cada Estado analisando de forma particular os pontos positivos e negativos de uma possível federação, levando em consideração também as eleições municipais. Uma nova reunião será marcada para tratar sobre o assunto”, afirmou Evandro Hiid.

