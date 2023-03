Evaldo Gomes filia Elias Caddah e reforça Solidariedade visando 2024

O deputado estadual Evaldo Gomes, presidente estadual do Solidariedade, anunciou nesta quinta-feira (2) a filiação do professor Universidade Federal do Piauí (UFPI), Elias Caddah, que é ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade e integra o Conselho Federal de Contabilidade.

A filiação faz parte de um conjunto de nomes que Evaldo pretende levar para o partido visando a eleição municipal de Teresina em 2024. À imprensa, o parlamentar revelou que Elias Caddah tem o perfil para concorrer para vereador assim como vice em uma chapa majoritária. “É um grande reforço. Com certeza será um grande candidato a vereador ou até mesmo a vice-prefeito, compondo com partidos aliados”, afirmou Evaldo Gomes.

Em entrevista recente à O Dia Tv, Evaldo Gomes explicou que a sigla é aliada a gestão de Dr. Pessoa e somente uma excepcionalidade tiraria o Solidariedade de uma aliança com Pessoa em 2024. Ele acredita que o partido pode ampliar as cadeiras na câmara e chegar a eleger três vereadores.

“Em Teresina, pertencemos a base administrativa e política do prefeito. Só não estaremos juntos se acontecer algo inesperado. O Solidariedade comanda a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, damos apoio na Câmara Municipal através da vereadora Fernanda Gomes e é um caminho natural. Mas o processo eleitoral só se dará ano que vem. Estamos montando nossa estratégia para 2024 para voltar a ter uma bancada com três vereadores na Casa”, disse Evaldo.

