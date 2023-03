Evaldo Gomes vai presidir trabalhos da CPI da Equatorial na Alepi

O deputado estadual Evaldo Gomes (Solidariedade) será o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Equatorial, instalada na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) nessa semana que termina, para investigar os problemas no fornecimento de energia elétrica no Piauí. O parlamentar foi o responsável por colher as 16 assinaturas necessárias para a abertura do procedimento.

A comissão terá ainda como membros titulares os deputados: Nerinho (PT), Gessivaldo Isaías (Republicanos), Gracinha Mão Santa (Progressistas) e Simone Pereira (MDB). Já como suplentes foram indicados Wilson Brandão (Progressistas), Ziza Carvalho (MDB) e Rubens Vieira (PT).

Foto: Jailson Soares / O Dia

Evaldo Gomes explicou que o relator da CPI será escolhido em reunião na próxima segunda-feira (3) na sala de Reunião da Presidência da Alepi. Evaldo afirmou que a partir das definições os trabalhos serão iniciados para oitivas de representantes da empresa e colheita de provas.

“Nossa meta como presidente é conduzir os trabalhos da CPI de forma que todos os ritos sejam respeitados para que, ao final, possamos chegar ao nosso objetivo. A expectativa é que conseguiremos fazer com que o fornecimento de energia melhore tanto em Teresina como nos municípios do interior que sofrem com a baixa qualidade de energia”, disse Evaldo Gomes.

O presidente comentou que um calendário de atividades da comissão será elaborado para que a sociedade acompanhe os trabalhos. Evaldo Gomes, que é vice-presidente da Alepi, garantiu que o respeito com a empresa será mantido durante a condução da CPI

