Evandro Hidd avalia candidatura de Ciro Gomes e diz que crescimento “é natural”

O Presidente do PDT no Piauí, Evandro Hidd, fez um análise da evolução da candidatura de Ciro Gomes a Presidência da República. O político cearense apresentou crescimento nas últimas pesquisas nacionais divulgadas, se aproximando de cerca de 10% nas intenções de voto. Gomes se consolidou, de acordo com os últimos estudos, na terceira posição do pleito eleitoral.



Para Hidd o crescimento é um reflexo das últimas entrevistas e debates. “Estamos vendo evoluindo as intenções de voto sobre a sua candidatura e isso é mais que natural. A gente acompanhou o último debate domingo, ele demonstrou desenvoltura e foi o único candidato que apresentou propostas para o desenvolvimento do país. A gente vê com otimismo o crescimento dele, nas últimas pesquisas ele avançou bem e acreditamos na vitória dele”, afirmou o vereador.

Nas próximas semanas a legenda aguarda a visita de Ciro Gome e de sua vice Ana Paula Matos.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no