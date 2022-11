Evandro Hidd se reúne com direção nacional do PDT e inicia estratégia para eleição de 2024

O vereador Evandro Hidd esteve em Brasília com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, tratando de estratégias para o fortalecimento e crescimento do partido no Piauí. Em 2020 o partido apoiou a candidtura de Kléber Montezuma e elegeu uma bancada de três vereadores na capital.

De acordo com o vereador, que é presidente estadual da sigla no Piauí, no encontro também foram traçadas metas para o pleito municipal de 2024. “Temos certeza que o PDT sairá mais fortalecido para as eleições de 2024, mostrando que temos uma história e trabalho voltados para o desenvolvimento do nosso país. E já estamos trabalhando, traçando metas e nos articulando para garantir esse fortalecimento do partido no Piauí”, disse Evandro Hidd.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, destacou que a meta é lançar o maior número possível de candidatos a prefeitos e vices e ter candidaturas de vereadores em todos os municípios do Piauí. “Esse fortalecimento do partido no Piauí é fundamental para manter a bandeira do trabalhismo, uma boa relação com o Governo do Estado, institucionalizar as relações, para que possamos mostrar que o PDT está firme, forte, lutando pelo Brasil, pela educação e pelo trabalhador”, enfatizou Lupi.



