Evandro Hidd confirma que PDT fará parte de coligação majoritária: “Vamos ter posição”

O vereador Evandro Hidd, presidente estadual do PDT, confirmou que o partido fará parte de uma coligação majoritária estadual. Dividido entre apoiar Rafael Fonteles ou Silvio Mendes, o PDT caminha para anunciar já na próxima semana a sua decisão. Até o momento uma ala do partido, capitaneada pelo vereador Enzo Samuel, se alinhará ao PT, e outra liderada pelo vereador Alan Brandão, já declarou apoio ao União Brasil.



Entre os 10 maiores partidos na Câmara Federal, o PDT é assediado por ambos os lados por ter bom tempo de TV e verba do fundo eleitoral. Porém, no Piauí o partido deverá ter apenas uma chapa para federal com baixa competitividade.

Evandro explicou que apesar da indefinição, o PDT terá “um lado” na eleição deste ano. “Em breve teremos nossas definições, todos os encaminhamentos já foram dados. O lado que a gente toma a gente permanece. Não adianta ficar indo de um lado para o outro quando não existir essa definição. Política tem que ser tratada e levada a sério. O PDT vai tomar um lado, aquela que mais agrega que mais congregue nos pensamentos na ideia e nas propostas trabalhistas vinculadas a educação. No Piauí tomaremos um rumo sim”, disse o vereador.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no