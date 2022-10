Ex-deputado estadual Paulo Henrique Paes Landim morre em Teresina

Faleceu na noite deste domingo (16) em Teresina o ex-deputado estadual Paulo Henrique Paes Landim aos 84 anos. Ele estava internado em um hospital particular de Teresina desde a semana passada para tratamento de uma crise renal e vinha sofrendo ultimamente com problemas cardíacos. O falecimento se deu em decorrência de complicações de saúde. Paulo Henrique Paes Landim tinha 84 anos e exerceu seu último mandato como parlamentar no Piauí em 2010.



Paulo Henrique era médico e natural da cidade de São João do Piauí. Foi eleito deputado estadual em 1990, se reelegendo em 1994, 1998 e 2002 pelo PFL. Ele também foi secretário de Saúde nos primeiros meses do segundo governo de Hugo Napoleão. Em 2006, Paulo Henrique Paes Landim foi eleito novamente deputado estadual pelo PTB e assumiu para seu último mandato em 2010.



Foto: Divulgação/Alepi

O ex-parlamentar vem uma de uma família com nome tradicional na política piauiense. Em 2010 ele desistiu de tentar a reeleição como deputado para apoiar a irmã Amparo Paes Landim, Uma de suas filhas, Lêda Paes Landim, é ex-primeira dama de São João do Piauí. Paulo Henrique era ainda irmão do ex-deputado federal pelo Piauí, Francisco Paes Landim.

Por meio de nota, a Assembleia Legislativa do Piauí, na pessoa do seu presidente, o deputado Themístocles Filho, lamentou o falecimento de Paulo Henrique Paes Landim. O Legislativo Piauiense se solidarizou com a família e os amigos do ex-deputado e destacou os “relevantes serviços prestados ao nosso Estado como parlamentar e como gestor, especialmente na área da saúde”.

Não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento de Paulo Henrique.

