Ex-deputado Henrique Rebelo tem candidatura indeferida pelo TRE

O Tribunal Regional Eleitoral decidiu pelo indeferimento da candidatura do ex-deputado estadual Henrique Rebelo (Solidariedade). A decisão foi tomada após o Ministério Público Eleitoral opinar pelo indeferimento do pedido em razão da ausência de quitação eleitoral promovida pelo julgamento das contas relativas às eleições de 2018 como não prestadas. O advogado tentava disputar uma cadeira para retornar a Assembleia Legislativa. A certidão de trânsito em julgado foi publicada na tarde do último domingo (04).



De acordo com o Juiz Charlles Max, relator da matéria, além dessa irregularidade, foram detectadas, na Informação de Candidato fornecida pela Secretaria Judiciária, a ausência de fotografia adequada e das certidões criminais da Justiça Estadual de 1º e 2º graus.

Henrique faria parte da chapa estadual do Solidariedade que pediu o registro de 20 candidaturas, além dele mais dois candidatos não tiveram suas candidaturas deferidas, Evaldo Lobato e Paulo Martins aguardam julgamento. O principal nome da chapa da sigla é o deputado estadual Evaldo Gomes que busca a reeleição.

O ex-deputado Henrique Rebelo e o partido Solidariedade foram procurados pelo Portal O Dia, porém não se manifestaram até a publicação da matéria.

FOTO: Ascom Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no