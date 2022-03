Ex-governador Wilson Martins e deputados estaduais confirmam ida para o PT

O deputado estadual Fábio Xavier (PL) confirmou na manhã desta quinta (10) que ele e os deputados estaduais Hélio Isaías, Nerinho e o ex-governador Wilson Martins vão mesmo para o Partido dos Trabalhadores. A decisão foi comunicada a Wellington Dias nesta manhã pelo próprio Wilson Martins. A mudança ocorre após o PSB nacional encerrar de vez a possibilidade de participar de uma federação com o PT.



Como o Portal O Dia já havia antecipado, nove deputados estaduais novos devem compor a chapa com o Partido dos Trabalhadores nesta janela. O objetivo da sigla é eleger até 12 deputados estaduais, duplicando a bancada no legislativo estadual. A chegada de vários deputados para a chapa petista criou um racha no partido e vários pré-candidatos a deputado estadual devem deixar a legenda.

Fábio Xavier explicou que a ida para o PT foi acordada em uma reunião na última terça, além dos deputados o empresário Jadyel Alencar, pré-candidato a deputado federal, também irá para o partido. “Combinamos de todos juntos de irmos para o mesmo partido, o ex-governador Wilson Martins, o Jadyel, eu e os outros dois deputados estaduais. Acertamos que todos iremos para o PT, já discutimos antes e a minha aposta é essa. O governador Wilson Martins viajou com o governador Wellington Dias hoje e ele deve comunicar isso a ele hoje”, destacou o deputado estadual.

Xavier ainda rebateu as críticas de alguns membros do partido que questionam a falta de identificação ideológica com o PT. Para ele a sua fidelidade histórica a Wellington Dias seria o principal alicerce da união. “Desde 2002 que o PL era coligado com o PT, para mim não vai ser nenhum problema, tenho grandes amigos no PT, tenho admiração e respeito pelo trabalho do governador Wellington Dias, do nosso presidente Lula, e todos que integram esse grande partido, para nós é uma honra participar desse partido. Não vi nenhuma declaração contrária a nossa filiação, mas todos tem o direito de discordar, mas será um grande avanço para o PT”, finalizou.

FOTO: Divulgação/Redes Sociais.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no