Fábio Abreu aponta combate à fome como principal foco de um próximo mandato

O combate à fome será um dos focos de um eventual novo mandato de deputado federal, indicou nesta sexta-feira (16/09) o candidato Fábio Abreu (PSD) em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv. Ele elegeu a temática como o principal desafio do próximo presidente da República, mas comentou que será preciso sensibilidade também dos futuros governadores.

“Vou focar em ajudar o próximo governador e o próximo presidente da República a mudar a realidade no que se refere à fome. Não existe coisa pior para um ser humano do que passar fome. Temos hoje uma realidade que uma família se junta para decidir se vão almoçar, porque se almoçar não toma o café nem janta”, disse.

O parlamentar comentou que as medidas de erradicação na fome no país devem ser levantadas pelo presidente da República em diálogo com deputados, senadores e governadores. Abreu descreveu as ações que o Congresso Nacional adotou durante e após o momento mais crítico da pandemia da Covid-19 para auxiliar as famílias necessitadas.

Fábio Abreu, por outro lado, explicou que a atenção aos setores mais vulneráveis da sociedade é uma ação que tem reflexos na segurança pública. Para ele, é necessário um plano integrado que envolva a educação e ações sociais voltadas para crianças e adolescentes.

“Precisamos ter governador e presidente verdadeiramente comprometidos com o tema da segurança pública, não somente aqueles que fazem com que a população ache que a solução da segurança pública é apenas colocar mais policial, viatura. Isso é importante, sim, mas qualquer candidato que falar em segurança pública tem que incluir as ações sociais para a nossa juventude. Esse é um trabalho de segurança pública”, disse.

