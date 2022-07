Fábio Abreu confia na eleição de três federais no PSD, veja as projeções das bancadas

O deputado federal Fábio Abreu (PSD) demonstrou confiança na eleição de três deputados federais do PSD na eleição deste ano. Além dele outros dois parlamentares disputam a reeleição no partido, os deputados Júlio César e Marcos Aurélio Sampaio. O ex-diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Castro Neto também concorre ao cargo pelo partido.



Apesar da forte concorrência, Abreu avaliou positivamente o cenário apresentado pelas pesquisas. “Dentro das proposições, perspectivas, pesquisas, existe essa possibilidade da gente estar realmente fazendo o terceiro deputado federal. Vamos estar trabalhando para isso. O PSD tem condições reais de eleger três deputados federais e somar com a chapa do pré-candidato Rafael Fonteles e ter esse grupo maior em apoio ao governo do Estado e a presidência da Republica”, disse o parlamentar.

A projeção da base governista é eleger até oito deputados federais, pelos cálculos seriam três deputados federais no PSD, quatro deputados eleitos no PT e um parlamentar eleito no Solidariedade. Completaria a bancada federal dois deputados da oposição, eleitos pelo Progressistas.

FOTO: Tarcio Cruz / O DIA

