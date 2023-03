Fábio Abreu deixa PSD e anuncia filiação ao Podemos

O secretário de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, Fábio Abreu, deixou o PSD e acertou filiação ao Podemos durante encontro com a presidente nacional da sigla, Renata Abreu, nessa quinta-feira (16), em Brasília.

Fábio Abreu se filiou ao PSD em março do ano passado durante a janela partidária e em meio às articulações para as eleições. Abreu deixou o PL depois que o partido passou a abrigar o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro. Fábio Abreu disputou a eleição pelo PSD e terminou como primeiro suplente do partido.

Agora, Fábio Abreu comandará o Podemos para as eleições municipais do próximo ano. Antes, porém, Fábio se reunirá com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para que a sigla libere sua saída e garanta a permanência na suplência na Câmara Federal.

